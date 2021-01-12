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Общественное мнение
Власть / Региональные
12 января 2021, 16:54

В НСЗУ рассказали об изменениях в тестировании на COVID-19

В Национальной Службе Здоровье Украины рассказали о работе первичного звена медицинской помощи и об изменениях в тестировании пациентов на COVID-19 на первичном уровне. Подробнее смотрите далее в материале наших киевских корреспондентов.

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