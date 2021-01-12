Кабмин предлагает два варианта снижения цены газа

12 января 2021, 09:38

Во время совещания с руководством Минэнерго, НАК «Нафтогаз», НКРЭКУ, Оператором ГТС и представителями Офиса президента наработаны два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения, сообщили в пресс-службе Кабмина.

Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах «минус» транспортировка газа в Украину», который предлагает Министерство энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход, который предлагает «Нафтогаз», - это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает НАК.

Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

Также по результатам совещания с ответственными ведомствами сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа.

«НКРЭКУ срочно начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу. В то же время важной политикой нашего правительства остается поддержка наиболее незащищенных слоев населения», - заявили в Кабмине.

Так, сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений, например, за ноябрь 2020 года, составил 1,6 тысячи гривен. Это почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно.