Президент подписал закон о е-коммуникациях

12 января 2021, 18:00

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "Об электронных коммуникациях".

Об этом сообщается в Телеграм-канале Верховной Рады.

Отмечается, что этот закон устанавливает правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра. Он определяет полномочия государства относительно управления и регулирования указанной деятельности, а также права, обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, которые участвуют в деятельности или пользуются электронными коммуникационными услугами.

Как сообщалось, 16 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон "Об электронных коммуникациях" с предложениями Президента.

Сначала закон об электронных коммуникациях (№3014) был принят Верховной Радой 30 сентября 2020 года, однако 29 октября Президент вернул этот закон в парламент и предложил доработать с целью приведения его положений в соответствие с Конституцией, устранения пробелов и недостатков.

1 декабря Верховная Рада направила Закон «Об электронных коммуникациях» (№3014) на доработку в Комитет по вопросам цифровой трансформации с предложениями Президента.