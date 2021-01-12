Боевики совершили 10 обстрелов, погиб военный

12 января 2021, 10:22

За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», говорится в сводке ООС.

Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Водяного враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка – еще и из снайперского оружия.

Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь.

Также неподалеку Красногоровки наши защитники обнаружили пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер» с пересечением линии разграничения. Беспилотник был сбит. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенных пунктов Водяное и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет.