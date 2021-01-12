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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
12 января 2021, 11:00

СБУ объявила подозрение главарю "пограничной охраны ДНР"

Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение начальнику "службы пограничной охраны", который работает на террористов так называемой "Донецкой народной республики". Украинская контрразведка задокументировала его преступления.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Сообщается, что боевик причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и террористической деятельности. По данным следствия, он с 2015 года находится в составе террористического формирования. Он обеспечивает так называемый "пограничный контроль" захваченных боевиками участков границы Украины с Российской Федерацией.

Досудебное следствие продолжается.

Отметим, так называемую "пограничную охрану МГБ ДНР" возглавляет Георгий Рыжих, который до оккупации Донбасса работал в украинской пограничной комендатуре.

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