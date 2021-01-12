Кампанія декларування громадянами доходів за 2020 рік стартувала

12 января 2021, 12:01

Головне управління ДПС у Луганській області інформує, що 1 січня 2021 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2020 року.

Громадянам необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік до 1 травня поточного року та сплатити податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) з доходів, з яких він не сплачувався протягом минулого року.

У відомстві відзначають, що все більше громадян щороку долучаються до деклараційної кампанії та сумлінно ставляться до свого конституційного обов’язку.

Так, у минулому році майже 18 тис. мешканців Луганщини задекларували близько 830 млн грн доходів.

Нагадуємо, що відповідно до Податкового кодексу України обов’язковому декларуванню підлягають:

- доходи, з яких при нарахуванні або виплаті ПДФО не утримувався;

- доходи від особи, яка не є податковим агентом (в тому числі від здачі в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо);

- спадок від осіб, які не є членами сім’ї першого та другого ступеня споріднення та подарунки від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;

- доходи від продажу інвестиційних активів;

- іноземні доходи.

Податкова Декларація подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси в один із таких способів (за вибором):

особисто або уповноваженою на це особою;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.