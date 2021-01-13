Закон о военно-гражданских администрациях опубликовали в «Голосе Украины»

13 января 2021, 15:02

Закон о правопорядке образования военно-гражданских администраций в ОТГ официально опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины». Он вступит в силу 14 января.

Об этом говорится на сайте «Голос Украины»

Речь идет о Законе Украины № 1120-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О военно-гражданских администрациях по упорядочению отдельных вопросов организации и деятельности военно-гражданских администраций». Законопроект подразумевает определение оснований образования военно-гражданских администраций в объединенных территориальных громадах.

Согласно Закону, военно-гражданские администрации населенных пунктов - это временные государственные органы, осуществляющие на территориях соответствующих территориальных громад, утвержденных Кабинетом Министров Украины, полномочия сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов, исполнительных органов сельских, поселковых, городских, районных в городах (в случае их создания) советов, сельских, поселковых, городских голов и другие полномочия, определенные указанным Законом.

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие позволит создать условия для обеспечения безопасности и нормализации жизнедеятельности населения в районе отпора вооруженной агрессии Российской Федерации.