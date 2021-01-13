Кулеба высказался за включение США в переговоры по Донбассу

13 января 2021, 15:36

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за включение США в нормандский формат.

Об этом он сказал в интервью «Обозревателю».

«Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что украинская сторона постоянно работает над проведением встречи лидеров нормандского формата, однако Россия «ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась».

Политические советники лидеров стран нормандского формата 12 января провели очередную встречу в Берлине.