Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
13 января 2021, 15:36

Кулеба высказался за включение США в переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за включение США в нормандский формат.

Об этом он сказал в интервью «Обозревателю».

«Для изменения нормандского формата требуется согласие всех его участников. Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить — этот вопрос дипломатии», — отметил глава МИД.

Кулеба добавил, что украинская сторона постоянно работает над проведением встречи лидеров нормандского формата, однако Россия «ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась».

Политические советники лидеров стран нормандского формата 12 января провели очередную встречу в Берлине.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: