Немчинов: С 25 января карантин отменять не будут

13 января 2021, 16:40

В Украине после прекращения действия усиленных карантинных ограничений с 25 января карантин и режим чрезвычайной ситуации не будет отменен, а продлится до 28 февраля 2021 года. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Укринформ.

«Я думаю, что у них (в других странах, где введен локдаун. - Ред.) закончится карантин, когда они завершат вакцинацию. Наш срок был введен до 00 часов 25 января. После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И потом мы примем режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода. Карантин будет точно продолжаться, потому что он сейчас действует согласно постановлению, которое было принято 9 декабря. Чрезвычайная ситуация в Украине действует до 28 февраля. Речь идет о том, что те жесткие ограничения, которые были введены с 8 января, будут действовать до 00 ч 25 января», - сказал Немчинов.

Он напомнил о том, что в ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риск распространения нового штамма COVID-19 и перегрузка медицинской системы. Украина все еще относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями.

«Я использую данные центра экономического восстановления, который проанализировал карантин в ряде стран Европы. И хочу сказать, что, по данным индекса Оксфордского университета, мы сейчас относимся к пяти странам, которые в списке - ниже всех. В частности, это Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция», - добавил чиновник.

По его словам, самый строгий карантин в настоящее время действует в Италии. В стране введен общенациональный локдаун и комендантский час. Ограничения касаются также количества гостей, которым позволяют участвовать в мероприятиях, в том числе у себя дома. Это не более двух человек.

Также достаточно жесткий локдаун введен в федеральных землях Германии. Там разрешено собираться в группы не более пяти лицам, закрыты школы, учреждения услуг, рестораны, торгово-развлекательные центры.

«Общенациональный локдаун со строгими ограничениями введен также в Греции, в большинстве регионов Великобритании, Австрии и в Нидерландах», - добавил Немчинов.