В Луганской области ожидается снегопад

13 января 2021, 13:35

Мелкий снег пойдет сегодня к середине дня, вечером он начнется снова, однако значительно усилится, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Поэтому будьте предельно осторожными, внимательными и не отвлекайтесь от вождения. Неукоснительно соблюдайте ПДД, проверьте техническое состояние своего транспортного средства. По возможности воспользуйтесь общественным транспортом», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что на территории области работают экипажи сектора реагирования патрульной полиции и полицейские офицеры громады, к которым можно обратиться за помощью.