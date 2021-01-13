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Общественное мнение
Общество / Региональные
13 января 2021, 13:35

В Луганской области ожидается снегопад

Мелкий снег пойдет сегодня к середине дня, вечером он начнется снова, однако значительно усилится, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

«Поэтому будьте предельно осторожными, внимательными и не отвлекайтесь от вождения. Неукоснительно соблюдайте ПДД, проверьте техническое состояние своего транспортного средства. По возможности воспользуйтесь общественным транспортом», - сказано в сообщении.

Также отмечено, что на территории области работают экипажи сектора реагирования патрульной полиции и полицейские офицеры громады, к которым можно обратиться за помощью.

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