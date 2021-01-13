С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа

13 января 2021, 18:00

Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал алгоритм действий в случае отказа в обслуживании на украинском языке.

Если на АЗС, в аптеке, магазине или где-либо еще вам отказали в обслуживании на государственном языке, необходимо:

- попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке;

- в случае отказа, обратиться к руководству учреждения или на его "горячую линию";

- если и там отказали, необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты).

- подать жалобу омбудсмену по адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, на e-mail skarha@mova-ombudsman.gov.ua или заполнить форму на сайте mova-ombudsman.gov.ua;

- в жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил ваше право. Уполномоченный также рекомендует добавить доказательства в подтверждение жалобы.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе подпись не требуется.

Жалобу необходимо подать в течение шести месяцев со дня обнаружения нарушения.