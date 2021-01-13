На Луганщині представили нового керівника поліції області

13 января 2021, 15:38

Сьогодні, 13 січня, в Головному управлінні Національної поліції в Луганській області заступник Голови Національної поліції України Вадим Троян представив особовому складу нового керівника - полковника поліції Олега Олексійовича Григорова.

- Олег Олексійович, професійна та порядна людина. Полковник Григоров 21 рік присвятив службі в слідчих підрозділах. Пройшов шлях від слідчого до начальника слідчого управління. До цього призначення обіймав посаду заступника начальника поліції Запоріжжя - начальника слідчого управління, - зазначив Вадим Троян.

- Як керівник, я завжди будую свою роботу на спілкуванні з професіоналами і порядними людьми, завжди прислуховуюсь до розумних ідей й порад в роботі колективу для досягнення спільної мети. Завдання залишаються не змінними – це довіра громадян та протидія злочинності, - зазначив, звертаючись до особового складу, Олег Григоров.

Голова ЛОВЦА Сергій Гайдай, звертаючись до присутніх, зазначив, що колектив поліції Луганщини професійний, всі співробітники прагнуть однієї мети: захистити та розвивати Луганщину. Висловив побажання на плідну співпрацю та тісну комунікацію.

Також, свої сподівання на співпрацю висловили присутні керівники силових відомств та штабу ООС.

Після представлення, новий очільник поліції Луганщини провів оперативну нараду з керівниками галузевих служб та територіальних підрозділів.

Звертаючись до керівників, Олег Олексійович визначив пріоритети в роботі. Головне, це оперативне та своєчасне реагування на повідомлення громадян. Розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, особливо із застосуванням зброї.

Відкритість поліції для громадян та тісна комунікація з громадськістю і засобами масової інформації.