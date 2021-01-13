13 января 2021, 11:01 В мире количество случаев коронавируса увеличилось до 92 миллионов По состоянию на утро 13 января в мире зарегистрировано 92 009 660 случаев коронавируса, в частности 1 970 095 смертей и 65 822 734 выздоровления. Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ. За ночь зафиксировали 20 856 новых случаев болезни и 1438 летальных случаев. На сегодняшний день в США зарегистрировано 23 368 225 случаев COVID-19, в частности 389 599 смертей и 13 816 028 выздоровлений, в Индии - 10 495 816 (151 564 смерти и 10 129 111 выздоровлений), а в Бразилии 8 195 637 (204 726 смертей и 7 273 707 выздоровлений). Украина занимает 17-е место в общей статистике. Твитнуть Загрузка... Загрузка...