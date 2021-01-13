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Общественное мнение
Экономика / Региональные
13 января 2021, 11:09

Органами ДПС Луганщини проведено 183 перевірки з обігу підакцизних товарів

Протягом 2020 року працівниками Головного управління ДПС у Луганській області проведено 183 перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання діючого законодавства щодо регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального.

В ході проведених перевірок встановлено 158 порушень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів, з яких 44 випадки роздрібної торгівлі алкогольними напоями за цінами, нижчими за встановлені мінімальні роздрібні ціни. Загалом, за результатами проведених перевірок донараховано 6 млн 864,4 тис. гривень.

Крім того, протягом 2020 року вилучено з незаконного обігу товарів підакцизної групи на загальну суму 21 млн 950 тис. гривень.

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