В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие

13 января 2021, 11:59

В Российской Федерации перевернулся автобус с украинцами. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в Ростовской области.

Сообщается, что утром на трассе М4-Дон произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус снесло в кювет, и он перевернулся.

"В результате двое человек погибли, трое пострадали, сейчас на месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб", - говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, всего в автобусе находились 15 человек. По словам представителя Министерства транспорта Ростовской области, перевозчик, как и большинство пассажиров, - из отдельных районов Донецкой области (Украина). Автобус следовал из Москвы в оккупированный Донецк.

Также сообщается, что автобус перевернулся на мокрой трассе, но обледенения не было. По уточненным данным, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.