13 января 2021, 13:40 На Луганщине отобрали проекты регионального развития на 2021 год В Луганской области отобрали 21 проект регионального развития для финансирования за счет средств Государственного фонда регионального развития в 2021 году, передает «Первая полоса». Проекты рассматривались на заседании конкурсной комиссии 12 января. В частности, в общем рейтинговом конкурсном отборе были выбраны 15 проектов для реализации в рамках национальной программы «Большая стройка»: 3 проекта по спортивным объектам – капремонт Луганского областного физкультурного центра «Олимп», реконструкция тренажерного зала «Олимпа», капремонт СДЮСТШ «Садко» в Северодонецке; 9 проектов по ремонту и реконструкции школ – здания опорного учреждения Новоайдарской школы-гимназии, Попаснянской школы №1, Краснореченской школы, Станично-Луганской школы №1, Беловодского опорного учреждения среднего образования, Новопсковского опорного учреждения общего среднего образования, Горского филиала опорного учебного заведения «Горская многопрофильная гимназия», Марковской гимназии, капремонт спортивной площадки Попаснянской школы №21; 3 проекта по капремонту дошкольных учреждений – детсада «Малятко» в Кременной, детсада «Росинка» в Лисичанске и садика «Теремок» в Троицке. Также комиссия утвердила 6 проектов помимо «Большой стройки»: реконструкция инфекционного корпуса больницы в Северодонецке под размещение хирургического корпуса Луганской областной клинической больницы; строительство зала спортивной гимнастики Луганского областного физкультурного центра «Олимп»; восстановление гидрологического и санитарного состояния реки Боровая; реконструкция домов на ул. Чехова, 9 и Чехова, 9-Б в Рубежном под жилые дома; капремонт здания краеведческого музея в Беловодске; завершение объекта недостроенного жилого дома в Кременной (ул. Центральная, 12). Твитнуть Загрузка... Загрузка...