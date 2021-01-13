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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
14 января 2021, 09:00

В Украине – 7925 новых случаев COVID-19, более 10 тысяч выздоровели

В Украине – 7925 новых случаев COVID-19, более 10 тысяч выздоровели

По состоянию на 14 января 2021 года в Украине зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано – 2229 человек; 162 – скончались и 10192 – выздоровели.

Проведено - 54 265 (в том числе методом ПЦР - 33349, методом ИФА - 20916) тестирований за сутки.

За все время пандемии в Украине заболели 1138764 человека; выздоровели 837063; летальных случаев - 20376; проведено ПЦР-тестов - 5874851.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях.

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