14 января 2021, 09:00 В Украине – 7925 новых случаев COVID-19, более 10 тысяч выздоровели В Украине – 7925 новых случаев COVID-19, более 10 тысяч выздоровели По состоянию на 14 января 2021 года в Украине зафиксировано 7925 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализировано – 2229 человек; 162 – скончались и 10192 – выздоровели. Проведено - 54 265 (в том числе методом ПЦР - 33349, методом ИФА - 20916) тестирований за сутки. За все время пандемии в Украине заболели 1138764 человека; выздоровели 837063; летальных случаев - 20376; проведено ПЦР-тестов - 5874851. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (794), Донецкой (588), Запорожской (554), Львовской (482) и Николаевской (460) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...