Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 82 тисячі адміністративних послуг

14 января 2021, 14:14

Органами ДПС Луганської області у 2020 році платникам надано 82 тис. 84 адміністративні послуги.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 33 тис. 955 карток), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 17 тис. 505 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 4 тис. 104 витяги), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 4 тис. 179 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 3 тис. 395 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 4 тис. 243 платника), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (видано 3 тис. 165 довідок).

У 2020 році майже в три рази зросла питома вага адміністративних послуг, наданих в електронній формі, від їх загальної кількості.

Найчастіше платники податків користувалися електронною формою при отриманні послуг з реєстрації РРО (43,7 відс.), видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (61,8 відс.), реєстрації книг обліку розрахункових операцій (63,4 відсотки).

У всіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного центру обслуговування платників та на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.

Нагадуємо, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.