Опубликовали закон, позволяющий работать на госслужбе до 70 лет

14 января 2021, 15:38

В газете "Голос Украины" опубликован закон «О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на госслужбе.

Текст закона опубликован на сайте издания.

Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе после достижения 65-летнего возраста с собственного согласия.

Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

Согласно переходным положениям, закон вступает в силу с 15 января.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 декабря 2020 года приняла закон «О внесении изменений в закон "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе" (№4096).

По мнению авторов инициативы, оставление государственного служащего на занимаемой должности после достижения им 65-летнего возраста будет способствовать более эффективному функционированию государственного органа.