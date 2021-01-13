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Общественное мнение
Экономика
14 января 2021, 16:00

Кабмин повысил минимальную цену игристого вина на 20 гривен

Кабинет министров повысил на 20 гривен минимальную цену игристые вина, произведенные в Украине. Решение принято на заседании правительства 13 января 2021 года.

Об этом сказал министр экономики Сергей Петрашко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отметил министр, постановлением повышается минимальная розничная цена на украинские вина игристые и вина газированные, сброженные напитки, вина (напитки) ароматизированные игристые (газированные) с 89 до 109 грн за бутылку 0,7-0,75 литра. Кроме того, приводится в соответствие с Налоговым кодексом Украины описание этих изделий и их коды в соответствии с УКТВЭД.

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