На КПВВ «Станица Луганская» приостановили подвоз электрокарами

14 января 2021, 17:38

С 13 января на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» приостановили работу электрокары. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей Facebook-странице.

«Электрокары гуманитарной миссии "Пролиска", работающей при поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН по делам беженцев в Украине, не вышли на маршрут на КПВВ "Станица Луганская" в связи с ухудшением погодных условий: снег выпал на лед, образовавшийся на проезжей части», – говорится в сообщении.

В Гуманитарной миссии просят людей из числа уязвимых категорий населения временно воздержаться от посещения КПВВ «Станица Луганская» во избежание травматизма.

Обычно электрокары на КПВВ «Станица Луганская» работают ежедневно с 08:00 до 16:00.

Социальные перевозки на электрокаре осуществляются бесплатно гуманитарной миссией «Пролиска» для следующих категорий лиц:

лица с инвалидностью 1-й группы (при наличии документов, подтверждающих инвалидность или при явных признаках инвалидности);

немобильные лица (с одним сопровождающим лицом), маломобильные лица и лица старше 75-ти лет;

беременные женщины;

малолетние дети до 3-х лет в сопровождении одного взрослого лица (родственника или опекуна).