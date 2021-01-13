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Общественное мнение
Общество
14 января 2021, 13:15

Из Украины можно въехать в 83 страны, - Кулеба

Для Украины по состоянию на 14 января открытыми остаются 83 страны мира, несмотря на пандемию коронавируса. По сравнению с концом прошлого года, к этому списку добавились еще около 20 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что при этом необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

"Сейчас в мире 83 страны куда, несмотря на все ограничения из-за пандемии, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было около 60 стран. Министерство иностранных дел и в дальнейшем работать, чтобы на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, украинцы имели возможность путешествовать мира", - отметил Кулеба

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