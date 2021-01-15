В Украине зафиксировано 8199 новых случаев COVID-19

15 января 2021, 09:00

В Украине по состоянию на 15 января зафиксировано 8199 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2152 человека, летальных случаев – 166, выздоровели 10328 человек, осуществлено тестирований за сутки - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30225, методом ИФА - 19371).

За все время пандемии в Украине заболели 1146963 человека, выздоровели - 847 391, летальных исходов - 20 542, проведено 5905076 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 896 случаев;

Винницкая область - 209 случаев;

Волынская область - 127 случаев;

Днепропетровская область - 533 случая;

Донецкая область - 443 случая;

Житомирская область - 214 случаев;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 629 случаев;

Ивано-Франковская область - 173 случая;

Киевская область - 588 случаев;

Кировоградская область - 78 случаев;

Луганская область - 179 случаев;

Львовская область - 525 случаев;

Николаевская область - 489 случаев;

Одесская область - 592 случая;

Полтавская область - 287 случаев;

Ривненская область - 242 случая;

Сумская область - 344 случая;

Тернопольская область - 191 случай;

Харьковская область - 310 случаев;

Херсонская область - 121 случай;

Хмельницкая область - 146 случаев;

Черкасская область - 281 случай;

Черновицкая область - 227 случаев;

Черниговская область - 275 случаев.