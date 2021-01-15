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Общественное мнение
Криминал
15 января 2021, 15:16

В Донецкой области четырем организаторам "референдума" грозит 10 лет тюрьмы

В Донецкой области четырех жительниц региона обвиняют в организации и проведении так называемого "референдума ДНР". Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории городов Краматорск и Торецк. Они были членами так называемых "участковых избирательных комиссий".

Отмечается, что обвинительные акты были направлены в суд для рассмотрения по существу.

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