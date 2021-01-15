В Донецкой области четырех жительниц региона обвиняют в организации и проведении так называемого "референдума ДНР". Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Досудебного расследования установлено, что в мае 2014 года женщины принимали активное участие в организации и проведении незаконного референдума на территории городов Краматорск и Торецк. Они были членами так называемых "участковых избирательных комиссий".
Отмечается, что обвинительные акты были направлены в суд для рассмотрения по существу.