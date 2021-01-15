На Луганщине подтверждено 179 новых случаев COVID-19

15 января 2021, 18:00

За минувшие сутки в Луганской области зафиксировано 179 новых случаев COVID-19 и четыре летальных. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

В результате осложнений умерли 63-летний мужчина из города Лисичанск, 65-летний мужчина и 81-летняя женщина из Северодонецка, 58-летняя женщина из Станично-Луганского района.

52 новых случая выявили в Северодонецке, 34 в Рубежном, 27 в Попаснянском районе, 18 в Кормянском районе, 16 в Лисичанске, 15 в Станично-Луганском районе, семь в Новоайдарском, шесть в Старобельском, два в Беловодском, по одному в Новопсковском и Сватовском районах.

За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 12 783 человек. Из них выздоровели — 9339, лечатся — 3095, умерли 349 человек.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 28,2%.