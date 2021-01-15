Кабмин планирует на год зафиксировать цену на газ для населения

15 января 2021, 10:33

Правительство разработает родовой газовый продукт, когда цена на газ для потребителей будет фиксироваться на год, что защитит граждан от непредсказуемых ростов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщили в пресс-службе КМУ..

«Государственная компания Нафтогаз и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинца фиксированную цену», - отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, осенью прошлого года десятки тысяч украинцев уже подписали годовые контракты на поставку газа по цене 4,70 грн за кубический метр. Он добавил, что такой принцип действует в большинстве стран Европы, а люди могут выбирать фиксированную цену на год или на месяц.

Шмыгаль напомнил, что в прошлом году в Украине заработал рынок газа и именно биржа регулирует цены. Однако на рынке, по его словам, есть злоупотребление, в связи с чем правительство ограничит предельную цену на газ, чтобы отдельные компании, которые имеют монопольное положение в области, не завышали цену и не совершали манипуляций с ценами в платежках.

«Правительство решило зафиксировать верхнюю границу цены газа не выше 6,99 грн за кубический метр. Это рынок, это цена газа на рынке, но верхний предел не может превышать эту цифру. Эта цена будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля. Далее будем смотреть, какой будет ситуация. Возможно, цена пойдет резко вниз, тогда мы снимем это ограничение», - отметил премьер-министр.

Глава правительства также добавил, что было поручение Антимонопольному комитету и профильным министерствам разобраться со злоупотреблениями на рынке газа и принять соответствующие меры.

Кроме того, как отметил Шмыгаль, правительство совместно с профильным комитетом Верховной Рады работало над законодательным урегулированием вопроса по тарифу на распределение газа, поскольку он устанавливается местными компаниями и утверждается НКРЭКУ.

«Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую ​​инициативу поддержать», - подчеркнул глава правительства.