Витренко предложил разрешить независимым компаниям экспорт газа из РФ

15 января 2021, 16:26

Для решения проблем на украинском рынке газа нужно разрешить независимым компаниям экспортировать газа из РФ. Об этом на своей странице Facebook сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

«Разблокировка транзита газа из Средней Азии, экспорт газа независимыми компаниями из России, перенос точек передачи газа европейским покупателям газпромовского газа. Это тоже практически автоматически существенно снизит цену на газ на оптовом рынке (до уровня экспортного паритета). Реалистично, юридические возможности для давления на Газпром по этим вопросам есть только у Нафтогаза. Такую возможность дал новый контракт, который мы подписали в декабре 2019 года. К сожалению, прошел год, а мы пока не увидели даже жалобы в антимонопольный орган Европейского союза и/или обращения в международный арбитраж. Думаем над тем, как эту ситуацию изменить», – написал он.

При этом спустя несколько часов Витренко написал новый пост, в котором пояснил свои слова о возможном экспорте газа из РФ.

«После военной агрессии России против Украины психика многих из нас является особенно чувствительной к вопросам, которые связаны с Россией. Поэтому грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и даже уже «консервы» запускают волну «возмущения» по моим словам о необходимости давления на Газпром/РФ, чтобы были перенесены точки передачи газа для европейских покупателей газпромовского газа с западной границы Украины на восточную, и чтобы был разблокирован экспорт газа из России независимыми добытчиками и экспорт газа из Центральной Азии», – подчеркнул он.

Витренко отметил, что для Украины экспорт газа из РФ выгоден потому, что это «создает дополнительный спрос на мощности украинской газотранспортной системы для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность украинской экономики и покупательную способность украинских граждан и тому подобное». «Вопрос десятков миллиардов долларов для Украины», – подчеркнул он.

«Именно поэтому это не выгодно РФ, и поэтому она это блокирует на политическом уровне. И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. Ранее они запускали волну о якобы моей связи с олигархами, но этого им теперь не хватает. Палитесь, товарисчи. Я вас так пугаю?» – написал Витренко.