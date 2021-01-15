Пенсии за год выросли на 13,8%: сколько в среднем выплачивают в Украине

15 января 2021, 12:01

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Таким образом, за последний квартал 2020 года размер пенсий вырос на 96,91 грн или на 2,8% (на 1 октября 2020 года средний размер пенсий составлял 3 410,60 гривен).

За весь 2020 средний размер пенсий вырос на 424,53 грн или на 13,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 гривен).

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Отметим, за декабрь 2020 года на пенсии направлено 39,8 млрд гривен, что на 0,2 млрд гривен больше, чем в ноябре (39,6 млрд гривен).