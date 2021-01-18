ВОЗ: COVID-вакцины хватит на всех

18 января 2021, 17:39

В мире будет достаточное количество вакцины против коронавируса (COVID-19), но сейчас в ней первыми нуждаются люди, находящиеся в зоне риска.

Об этом на брифинге 18 января заявил руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Габреисус, пишет Укринформ

«Вакцины будет достаточно для всех. Однако, в настоящее время нужно работать вместе как одна мировая семья для того, чтобы ставить в приоритет во всех странах тех, кто находится в зоне риска заболеть тяжелой болезнью и умереть», - сказал он.

По его словам, ВОЗ уже зарезервировала 2 миллиарда доз COVID-вакцин от пяти производителей, с опцией на еще один дополнительный миллиард доз. Он добавил, что надеется на начало их поставок в феврале этого года.

Тедрос Аданом Габреисус также акцентировал на необходимости равного распределения вакцин в мире.

«Более 3 миллионов прививок вакциной уже были сделаны в не менее 49 странах с высоким уровнем дохода. И только в одной стране с низкими доходами были сделаны 25 прививок. Не 25 миллионов, не 25 тысяч, а просто 25», - отметил он.

Глава ВОЗ отметил, что «мир находится на грани нравственной катастрофы, этот провал будет оплачен жизнями в самых бедных странах мира».