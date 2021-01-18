Полиция назвала вероятные причины пожара в одесской гостинице

18 января 2021, 16:00

Сведения по факту пожара в одесской гостинице внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщила пресс-служба облглавка.

Сейчас следователи рассматривают несколько версий причин пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования. В рамках начатого уголовного производства назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование.

17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома.

В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. В больницу с ожогами и отравлениями продуктами горения госпитализированы три человека, пяти пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.