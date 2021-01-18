СБУ повідомила про підозру так званому «меру» тимчасово непідконтрольного українській владі Дебальцево

18 января 2021, 16:42

Служба безпеки України задокументувала факти протиправної діяльності так званого «мера» тимчасово непідконтрольного українській владі Дебальцево на Донеччині.

За даними слідства, «посадовець» налагодив механізм матеріального забезпечення учасників незаконних збройних формувань через стягнення незаконних «податків» з місцевих жителів. Також фігурант причетний до перереєстрації підприємств і промислових об’єктів на користь бойовиків.

Слідчі органів безпеки заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальні цілісність і недоторканість України) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для документування інших фактів протиправної діяльності фігуранта і притягнення його до відповідальності.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях