Зеленский уволил Аду Роговцеву из набсовета Украинского культурного фонда

18 января 2021, 09:59

Президент Владимир Зеленский уволил из набсовета Украинского культурного фонда директора канала ICTV Александра Богуцкого и народную актрису Украины Аду Роговцеву. Об этом говорится в указе №8/2021 на сайте президента.

Зеленский отменил указ предыдущего президента Петра Порошенко от 14 декабря 2017 года, которым Богуцкий и Роговцева были назначены в набсовт УКФ.

Этим же указом он ввел в набсовет УКФ поэта и драматурга Юрия Рыбчинского, а также Артема Сурина – путешественника и бизнесмена (основатель ООО "Ван Лай Тревел"). Они будут назначены по их согласию.

Глава государства по квоте имеет право назначать двух членов набсовета УКФ.