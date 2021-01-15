Місцеві бюджети Луганщини отримали понад 3,7 млрд гривень

18 января 2021, 11:35

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-грудня 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 3 млрд 737,4 млн гривень.

В порівнянні з 2019 роком надходження збільшились на 354,1 млн гривень. Важливо, що зростання надходжень досягнуто з усіх бюджетоутворюючих податків.

Зокрема, 2 млрд 737,5 млн грн отримано за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, що у порівнянні з 2019 роком більше на 310,1 млн гривень. Єдиного податку надійшло 436,7 млн грн, що перевищує минулорічний результат на 34,4 млн гривень.

Додаткові кошти, які отримали територіальні громади Луганщини у своє розпорядження, дозволять у фінансовому плані вирішити чимало питань, які стосуються їх соціального та інфраструктурного розвитку.

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