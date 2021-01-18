Украина сделала заявление из-за задержания Навального в России

18 января 2021, 14:19

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание российского оппозиционера Алексея Навального в России. Назвала действия Кремля позорной практикой наступления на права человека.

Об этом говорится в заявлении МИД.

Украина призывает международное сообщество принять решительные меры для осуждения репрессивных практик российской власти.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Расцениваем ситуацию вокруг Навального как продолжение Кремлем позорной практики наступления на права человека и подавление свободы слова", - говорится в заявлении МИД.

Вместе с тем, МИД Украины требует от России освободить всех политических заключенных, в том числе граждан Украины, которые незаконно удерживаются российскими властями.

Напомним, днем начался суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным прямо в отделении полиции.

Ранее Алексей Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту "Шереметьево".