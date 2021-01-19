Почти 10 новых препаратов: Минздрав расширил перечень лекарств для онкобольных

19 января 2021, 13:38

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство расширило перечень лекарств для онкобольных. Министерство добавило в перечень 9 новых лекарственных средств, которые закупаются централизованно.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"На 2021 год уже утверждена номенклатура закупки лекарственных средств (для лечения онкологических заболеваний, - ред.)... В перечень 67 лекарственных средств мы добавили еще 9 новых позиций", - сообщил Степанов.

Министр подчеркнул, что в список добавили препараты, которые являются более эффективными в лечении.

"Это лекарственные средства второй и третьей линии. Речь идет о лекарственных средствах, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, для пациентов с раком крови, при миеломе, при опухоли головного мозга... Все средства, которые мы добавили, имеют статус генерика. Они зарегистрированы и производятся по крайней мере двумя различными производителями", - отметил глава Минздрава.

По его словам, наличие нескольких производителей является важным в процессе закупки препарата, поскольку обеспечивает конкуренцию на рынке фармпрепаратов и, соответственно, лучшую цену и экономию государственных средств.

"Речь идет о том, что за одинаковую сумму средств мы можем закупить большее количество лекарственных средств до стопроцентной необходимости. Чтобы у нас не было такой истории, что нам не хватает или надо докупать людям самостоятельно", - объяснил министр.

Напомним, в июне в Минздраве сообщили, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.