У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России

В Кремле прокомметировали ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. У Владимира Путина считают арест оппозиционера обоснованным.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по Навальному.
"В России 18 тысяч человек ежегодно нарушают условное заключение, против каждого из них принимаются меры", - заявил Песков.
Также, по его словам, в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным.
"В Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального... А для задержания были основания", - отметил он.