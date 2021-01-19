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Общественное мнение
Политика
19 января 2021, 15:02

У Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России

В Кремле прокомметировали ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. У Владимира Путина считают арест оппозиционера обоснованным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле заявили, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по Навальному.

"В России 18 тысяч человек ежегодно нарушают условное заключение, против каждого из них принимаются меры", - заявил Песков.

Также, по его словам, в Кремле не опасаются массовых протестов в свете ситуации с Навальным.

"В Кремле не склонны преувеличивать популярность Навального... А для задержания были основания", - отметил он.

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