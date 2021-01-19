Бывший помощник нардепа пытался за $200 тысяч «продать» должность в ОП

19 января 2021, 15:36

Государственное бюро расследований при содействии Офиса президента Украины разоблачило преступную деятельность гражданина Украины - бывшего помощника народного депутата Украины, который путем обмана пытался завладеть денежными средствами лица в сумме 200 тыс. долларов США, сообщили в пресс-службе ГБР.

Оперативными сотрудниками установлено, что мужчина пытался завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помочь в трудоустройстве в Офис президента Украины.

При получении первой части неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление ГБР, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР и Департамент контрразведки СБУ, процессуальное руководство - Офис генерального прокурора.