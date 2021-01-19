Руководителя суда на Луганщине будут судить за незаконную начисленную премию

19 января 2021, 16:37

Бывшего руководителя аппарата-председателя ликвидационной комиссии Апелляционного суда Луганской области обвиняют в незаконном начислении самому себе и своему заместителю премий. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, он с ноября 2018 года по февраль 2019 вносил ложные сведения в финансовую документацию и незаконно начисляла себе и своему заместителю ежемесячные премии, а также надбавки за интенсивность труда. Вследствие неправомерных действий Государственной судебной администрации Украины нанесен материальный ущерб в размере более 145 тысяч гривен.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.