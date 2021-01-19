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Общественное мнение
Экономика
19 января 2021, 17:02

Славянская ТЭС аварийно остановила один из энергоблоков

Славянская тепловая электростанция остановила на аварийный ремонт энергоблок № 7. Об этом в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила компания «Донбассэнерго», которая владеет ТЭС.

Там указали что 17 января на седьмом блоке Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования «по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата». Это, в свою очередь, привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины.

Сейчас на энергоблоке № 7 начаты ремонтные работы, которые продлятся не менее 60 дней.

По данным «Укрэнерго», 19 января на Славянской ТЭС в работе находится только один энергоблок № 3 с нагрузкой 59 МВт.

Славянская ТЭС несла повышенную нагрузку на протяжении IV квартала 2020 года и с начала 2021 года из-за смещения ремонтной кампании на атомных электростанциях.

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