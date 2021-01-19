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Общественное мнение
Политика
19 января 2021, 18:00

ОБСЕ усилила присутствие в Херсонской области

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) расширила свое присутствие в Херсонской области. Она это сделала для отслеживания событий в оккупированном Крыму.

Об этом заявила глава ОБСЕ Анн Линде на совместном брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебою.

По ее словам, мониторы, которые представляют специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, не напрямую отслеживают события, которые происходят на оккупированном полуострове.

"Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар". И на восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму", - рассказала она.

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