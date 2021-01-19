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Общественное мнение
Общество / Региональные
19 января 2021, 15:58

Новые и комфортные условия для талантливых студентов создали в Северодонецке

В общежитии Северодонецкого колледжа культуры и искусства имени Сергея Прокофьева завершается капитальный ремонт. Уже в феврале сюда будут заселять студентов. Последние приготовления видели наши корреспонденты.

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