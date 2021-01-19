Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году. Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
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19 января 2021, 16:20
Мнение: Принесет ли пользу украинцам накопительная пенсионная система?
Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году. Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.
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