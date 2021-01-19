Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
19 января 2021, 16:20

Мнение: Принесет ли пользу украинцам накопительная пенсионная система?

Закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы могут принять уже в 2021 году. Кабмин разработал с Министерством социальной политики стратегию внедрения накопительной пенсионной системы.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: