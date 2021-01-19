Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика / Региональные
19 января 2021, 11:10

Новая глава ОБСЕ прибыла в Украину. Обсудит Донбасс и Крым

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Швеции Анн Линде прибыла в Украину. Ее визит продлится 19-20 января.

Об этом сообщает посольство Швеции в Украине.

В рамках своего визита Линде проведет в Киеве переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Во время переговоров будет обсуждаться ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Линде и Кулеба также планируют посетить зону операции Объединенных сил на Донбассе.

Также планируется обсуждение вопросов двусторонних отношений Украины и Швеции. В частности, увеличение объемов торговли и инвестиций.

Это первый зарубежный визит Линде на новой должности.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: