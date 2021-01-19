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Экономика / Региональные
19 января 2021, 11:11

Які вакансії пропонують роботодавці Луганщини

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до обласної служби зайнятості, станом на 1 січня 2021 року, у порівнянні з відповідною датою 2020 року, збільшилась на 20,5% та становила 722 одиниці.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 6458 грн (на 1 січня 2020 року – 5907 грн).

За видами економічної діяльності: більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (18,6%), в закладах охорони здоров’я (12,5%), в оптовій та роздрібній торгівлі (12,0%), в державному управлінні й обороні (8,6%) та транспорті (7,6%).

За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин (19,5%), кваліфікованих робітників з інструментом (18,4%), професіоналів (16,9%), працівників торгівлі та послуг (14,3%) та на фахівців (10,7%).

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