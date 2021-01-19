Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Происшествия / Региональные
20 января 2021, 13:37

Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе

В течение прошлых суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: