Политзаключенный Мустафаев подал иск на российский СИЗО

20 января 2021, 15:02

Осужденный за правозащитную деятельность фигурант второй бахчисарайской группы «дела Хизб ут-Тахрир» Сервер Мустафаев подал иск на действия администрации СИЗО Новочеркасска.

Об этом в Фейсбуке сообщает Крымская солидарность со ссылкой на жену Сервера Мустафаева.

«Правозащитник Сервер Мустафаев, который находится сейчас в следственном изоляторе Новочеркасска, впервые за прошлый месяц смог связаться со своей семьей. Он позвонил своей жене, Майе Мустафаевой, по официальной телефонной связи, предоставляемой ФСИН Российской Федерации. Мустафаев сообщил о том, что подал иски и планирует обжаловать незаконные действия сотрудников СИЗО и прокуратуры», - говорится в сообщении.

Адвокат Лиля Гемеджи, комментируя сообщение об исках Сервера Мустафаева, рассказала, что первый иск касается незаконного изъятия машинок для стрижки волос у подсудимых во время перевода из одного СИЗО в другое.

«Парикмахерские принадлежности запрещены по правилам СИЗО, а без них заключенные не могут приводить себя в порядок», - заметила адвокат.

Второй иск, по ее словам, был подан в связи с тем, что политзаключенного по алуштинскому «делу Хизб ут-Тахрир» Эльдара Кантимирова посадили в штрафной изолятор за проведение намаза во время визита прокурора в СИЗО.

Мустафаев также сообщил, что перед рассмотрением апелляционной жалобы он знакомится с материалами своего «дела», в котором «наблюдается множество нарушений».

В частности, рассказала Майя Мустафаева, ознакомление с материалами происходит не по аудиопротоколу, без адвоката и возможности получить качественный перевод. По словам ее мужа, имеются ошибки в хронологии «дела» и искажения выступлений подсудимых. В целом, убежден Мустафаев, его дело является «наглядным пособием нарушения прав».