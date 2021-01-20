В Киевской области разоблачили нарколабораторию с месячным доходом в 50 миллионов

20 января 2021, 15:39

В Киевской области правоохранители разоблачили преступную группу, которая наладила масштабное производство метадона.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По информации правоохранителей, восемь членов группировки оборудовали в загородном доме на Киевщине лабораторию по изготовлению метадона. Ее мощности позволяли изготавливать около 50 килограммов наркотиков в месяц.

Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Прекурсоры для изготовления наркотиков заказывали за рубежом.

«Реализация готового товара осуществлялась на всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым сбывали наркотики во время личных встреч. За сбыт товара члены группы получали до 50 миллионов гривень прибыли ежемесячно», - говорится в сообщении.

Правоохранители при участии бойцов полка полиции особого назначения провели шесть обысков. В результате изъяты шесть килограммов метадона, более тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Как отмечается, эти прекурсоры позволяли злоумышленникам изготовить около 200 килограммов метадона.

По ценам «черного» рынка сумма изъятого превышает 10 миллионов гривень.

Операцию проводили сотрудники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно со следователями полиции Киева под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Двое активных участников группировки задержаны. Следственное управление столичного главка расследует уголовное производство по ч. 2, 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). За незаконные сделки с наркотиками фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления других причастных лиц.