20 января 2021, 16:00 "Укравтодор" строит путепровод между Бахмутом и Светлодарском "Укравтодор" начал строительство путепровода между Бахмутом и Светлодарском. Об этом сообщает страница госагентства в Фейсбуке. Работы проходят на автомобильной дороге км 730 + 554 М-03 "Киев – Харьков – Довжанский" (на г. Ростов-на-Дону). К настоящему времени в рамках строительства уже установлены опоры путепровода, шкафные стенки и открылки, переходные плиты, смонтированы пролетные строения и межбалочные плиты на прогонах 1 и 2. Завершить строительство путепровода планируется 30 июня 2021 года. Твитнуть Загрузка... Загрузка...