"Укравтодор" строит путепровод между Бахмутом и Светлодарском

"Укравтодор" начал строительство путепровода между Бахмутом и Светлодарском.
Об этом сообщает страница госагентства в Фейсбуке.
Работы проходят на автомобильной дороге км 730 + 554 М-03 "Киев – Харьков – Довжанский" (на г. Ростов-на-Дону).
К настоящему времени в рамках строительства уже установлены опоры путепровода, шкафные стенки и открылки, переходные плиты, смонтированы пролетные строения и межбалочные плиты на прогонах 1 и 2.
Завершить строительство путепровода планируется 30 июня 2021 года.