Минцифры разработало национальную стратегию онлайн-защиты детей

20 января 2021, 16:32

Министерство цифровой трансформации разработало Национальную стратегию онлайн-защиты детей, базирующуюся на верховенстве права, гендерном равенстве, партнерстве, поддержке и на международной поддержке.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан во время международной конференции «Безопасный онлайн 2020: Современные вызовы», пишет Укринформ

"Во время разработки стратегии учли рекомендации ведущих международных организаций, ОБСЕ, Организации глобального партнерства для остановки насилия над детьми, Глобального альянса WePROTECT и Международного союза электросвязи ООН. Также были учтены положения актов законодательства ЕС", - рассказала Ионан.

По ее словам, стратегия состоит из 4 целей, для достижения которых определен ряд задач. В частности, в рамках достижения цели "Общество сознательное и поддерживает безопасность цифровой среды для детей" ведомство планирует ввести в учебных заведениях современные учебные программы по безопасному использованию интернета, цифровой и медиаграмотности. Кроме этого, в Украине планируют ввести учебные программы ответственного родительства относительно существующих рисков для безопасности и здоровья детей в цифровой среде, ввести типовые учебные программы по повышению квалификации педагогических работников и ввести национальную просветительскую кампанию по информированию общественности о существующих угрозах для детей и способах выявления, предупреждения, механизмах реагирования на конкретные случаи, ответственности за совершенные преступления против ребенка в сети.

Ионан отметила, что вторая цель стратегии "Использование сети Интернет во время образовательного процесса и в повседневной жизни ребенка является безопасным и защищенным", для достижения которой в Украине планируют создать нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы фильтрации контента, доступного ребенку в интернете и в повседневной жизни.

Также в планах ведомства ввести использование систем родительского контроля мобильного интернета для блокировки запрещенного контента, применить технические решения для обеспечения контентной фильтрации в интернете, доступной для ребенка, во время образовательного процесса. Минцифры планирует создать и нормативно-правовую базу, регулирующую функционирование механизма сообщения, реагирования и удаления запрещенного контента в интернете.

Третья цель стратегии "За преступления против детей, совершенные в сети Интернет, или намерение их совершения предусмотрена ответственность". Для ее достижения будет создана нормативно-правовая база, регулирующая ответственность за совершение или намерение совершения преступлений против ребенка в интернете, и специальное подразделение для расследования преступлений против детей, совершенных в интернете. Также будет введено обучениеп следователей, занимающихся расследованием таких преступлений против детей, адаптированы технические решения для обеспечения расследования и предупреждения таких преступлений, нормированы процедуры и инструменты работы с детьми-жертвами и свидетелями таких преступлений.