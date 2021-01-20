За матеріалами контррозвідки оголошено про підозру ще шістьом учасникам НЗФ терористичної організації «ЛНР»

20 января 2021, 17:00

На Луганщині за матеріалами контррозвідки СБ України оголошено про підозру шістьом учасникам незаконних збройних формувань і пособникам проросійських терористів, які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки.

Так оперативники та слідчі СБУ встановили, що з початком російської збройної агресії четверо мешканців Кадіївки (Стаханов) і Алчевська добровільно приєдналися до так званого «МДБ ЛНР». У лавах терористів вони займалися «контррозвідувальною» і диверсійною роботою, незаконним переслідуванням та позбавленням волі громадян, примусом мирного населення до злочинної діяльності на користь ворога.

Дії бойовиків кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

Також контррозвідка СБУ задокументувала протиправну діяльність керівників Голубівського (Кіровськ) та Сорокинського (Краснодон) міськвідділів «міграційної служби МВС ЛНР», які здійснюють примусову незаконну видачу паспортів терористичної «ЛНР» та інших «документів» фейкової республіки.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Наразі їх оголошено у розшук.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях